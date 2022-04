Arriva l’annuncio ufficiale: Baldini è il nuovo allenatore del Vicenza

Ha iniziato la carriera come allenatore, nel 2011, nel settore giovanile del Bologna, guidando gli Allievi Nazionali e poi la Primavera. Successivamente ha allenato le Prime Squadre di Sestri Levante, Lucchese e Imolese per poi guidare, nella stagione 2017/2018, gli Under 17 della Roma che ha portato alla vittoria del Campionato e della Supercoppa di categoria. La stagione successiva, invece, è approdato alla guida della formazione Primavera della Juventus, mentre nella stagione 2019/2020 è stato nominato allenatore del Trapani in Serie B. E’ stato alla guida del Catania, in Serie C, da marzo 2021, esperienza conclusasi pochi giorni fa, a causa dell’esclusione dal campionato del club etneo e il conseguente svincolo di tutti i tesserati.

Baldini sarà supportato dall’Allenatore in Seconda Luciano Mularoni, dal Collaboratore Tecnico Davide Bertaccini e dal Preparatore Atletico Diego Gemignani. Il nuovo allenatore biancorosso verrà presentato alla stampa oggi, martedì 12 aprile alle ore 12.00, allo stadio “Romeo Menti” in Casa Vicenza.

Benvenuto Mister”.

