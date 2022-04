Vicenza: scelto Francesco Baldini per la panchina

Il Vicenza ha scelto Francesco Baldini per la panchina. Vi abbiamo raccontato la decisione di sollevare Cristian Brocchi dall’incarico, confermate le indiscrezioni arrivate da Catania dopo le 22,00. Baldini si è liberato dal club siciliano dopo il fallimento.

Per lui un’opportunità in Serie B, all’interno di una situazione di classifica molto difficile. Il Vicenza aveva seguito a lungo Dionigi, ma – come raccontato- non c’erano le condizioni. In arrivo gli accordi con Baldini.

