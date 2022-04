Arriva la conferma ufficiale: Zauri è il nuovo allenatore del Pescara

La notizia era nell’aria già da ieri, ma adesso è diventata anche ufficiale: Luciano Zauri sarà il nuovo allenatore del Pescara, con l’obiettivo di chiudere al meglio la stagione di C per giocarsi la promozione ai playoff. Il tecnico torna dunque sulla panchina degli abruzzesi prendendo il posto di Gaetano Auteri, esonerato dopo la sconfitta contro la Lucchese.

Di seguito il comunicato della società: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Luciano Zauri. Da parte di tutta la società, un caloroso bentornato al mister e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in biancazzurro”.

Foto: Sito ufficiale Pescara