Da Pescara: Zauri favorito, Auteri verso un altro flop

Il Pescara non ha pace, Gaetano Auteri di più. Il club aveva difeso il tecnico nelle ultime settimane, ma i risultati lo rendono indifendibile. L’esonero è dietro l’angolo e si tratterebbe di un altro flop per l’allenatore reduce già dalle esperienze incompiute di Catanzaro e Bari. Ieri sera l’emittente abruzzese Rete 8 aveva documentato un incontro con Gigi Di Biagio (sondato anche in passato) che non ha portato ad accordo. La stessa fonte un paio di ore fa ha segnalato l’imminente arrivo di Luciano Zauri in panchina, un ritorno per cercare di preparare il finale di stagione e i playoff nel migliore dei modi.

Foto: Twitter Pescara