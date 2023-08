Arnautovic, chi si rivede: la prima volta fu nell’Inter del Triplete

Marko Arnautovic – come già raccontato – si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Per il centravanti austriaco, però, si tratta di un ritorno in nerazzurro. Infatti, Arnautovic ha indossato la maglia del Biscione nel 2009-10, l’annata del Triplete con José Mourinho. Una stagione che non lo vide protagonista in campo: tre presenze, zero gol e il record di un’esclusione dalla rosa per atteggiamenti non graditi allo Special One. Ma Arnautovic non ha mai abbandonato il nerazzurro: “L’Inter ce l’ho nel cuore. Non ho praticamente giocato, diciamo che mi sono solamente allenato…”, ha confessato in un’intervista a Sky Austria. E adesso, tredici anni dopo, Arnautovic tornerà a vestire la maglia nerazzurra: operazione da 8 milioni più 1 o 2 di bonus. Ben presto si aprirà “Arnautovic bis” all’Inter.

Foto: sito ufficiale Bologna