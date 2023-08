L’indiscrezione: Arnautovic, l’Inter ai dettagli. Le cifre. Bologna, inutile tentativo per Asllani

Marko Arnautovic voleva l’Inter a ogni costo. E l’avrà. Operazione ai dettagli: 8 milioni più 1 o 2 di bonus. L’attaccante ha deciso, la promessa sarà mantenuta. E non avrebbe cambiato idea. Ha giocato in Coppa Italia, non una prestazione da tramandare ai posteri. Lo stesso Thiago Motta, pur non avendo rilasciato dichiarazioni ufficiali, ha ritenuto che sarebbe stato inutile tenere un attaccante controvoglia e con la testa altrove. Il Bologna ha resistito, ma ormai si è arreso. L’Inter ha presentato un’offerta di 8 milioni, ha dato disponibilità a inserire il cartellino di Sensi, ha risposto picche per Asllani che piace al club di Saputo. Agli 8 milioni aggiungerà 1 o 2 milioni di bonus. L’idea sarebbe quella di prendere un altro attaccante con Taremi nome in lista. E la strategia era quella di fare il doppio colpo prima di cedere Correa. Ma è anche possibile che l’Inter voglia prima trovare una soluzione per l’argentino, correndo il rischio di non trovare più libero Taremi.

Foto: Instagram Arnautovic