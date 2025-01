Arijon Ibrahimovic in arrivo per visite e firma con la Lazio

Ieri sera vi abbiamo dato la tempistica: Arijon Ibrahimovic arriverà nelle prossime ore, da ieri mattina era chiaro che sarebbe diventato un nuovo calciatore della Lazio. Ma poi abbiamo aggiunto che la tempistica sarebbe stata rapida, nel senso che l’esterno offensivo di proprietà del Bayern è atteso a Roma in modo da poter svolgere domani le visite con il club che lo ha cercato con forza e che ha raggiunto un accordo. Una soluzione in più per Marco Baroni, le qualità del classe 2005 sono fuori discussione.

Foto: Instagram Ibrahimovic