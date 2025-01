Arijon Ibrahimovic-Lazio in chiusura, i retroscena sulla formula

Conferme assolute sulla nostra esclusiva di stamattina: Arijon Ibrahimovic, esterno offensivo-trequartista classe 2005 in uscita dal Bayern Monaco, viaggia spedito verso la Lazio e molto presto sarà in Italia per le visite. Un’operazione ormai completata con un chiarimento sulla formula a beneficio di qualche “filosofo”: la valutazione del cartellino è di circa 10 milioni, anche qualcosa in meno. Ma tra diritto e obbligo cambia poco perché in ogni caso il Bayern manterrà il controllo del cartellino con una clausola che permetterebbe al club tedesco di riacquistare Ibrahimovic per una cifra di circa 20 milioni più eventuali bonus. In sostanza, è come riscatto e controriscatto, fermo restando che la Lazio ci punta perché confida nell’esplosione di un talento dalle qualità innegabili.

Foto: Instagram Ibrahimovic