Antonio Conte al Napoli è un’operazione clamorosa che indirizzerà il mercato estivo. Siamo contenti davvero di averla raccontata nei dettagli, anticipando alcuni passaggi che non erano stati svelati. Adesso non abbiamo certo la smania di vendere notizie inesistenti (“è arrivato a Napoli…”, invece no) e preferiamo aspettare il corso degli eventi. Intanto giorni fa abbiamo anticipato alcune cose sul mercato Napoli: Buongiorno, Lukaku, la suggestione Chiesa ma ci sarà tempo. Intanto, abbiamo memorizzato due cose: a) a Napoli (e non solo) mediaticamente quasi nessuno ci credeva, al punto che le radio più rappresentative avevano dichiarato in modo testuale “possiamo garantirvi che Conte non sarà l’allenatore del Napoli; b) adesso vige il discorso di chi fa il giornalista, tifa per altre squadre, posta video di Conte di dieci anni fa e non riesce a farsene una ragione. Forse bisognerebbe evitare di dare consigli ed esprimere pareri a un club che legittimamente ha scelto Conte facendo un grande sacrifico economico. Il problema è di chi non è riuscito a portare a casa Conte. A chi rosica sui social, non riuscendo a farsene una ragione, consigliamo di spegnere i social per qualche giorno e di fare una gita sul lago. Il discorso è molto più semplice: Antonio Conte logora chi non ce l’ha.

Foto: Instagram Conte