Angelozzi: “Kaio Jorge? Vediamo se riusciamo a portarlo a Frosinone. Non è facile, ma siamo fiduciosi”

Il Frosinone ritorna in Serie A dopo una super stagione in serie cadetta e ospita i campioni d’Italia del Napoli al Benito Stirpe. Prima del calcio d’inizio, il ds ciociaro Angelozzi, ha rilasciato delle dichiarazioni a Dazn: “Non dico parecchio, ma mancano 4-5 giocatori per completare la rosa, poi magari ne arriverà qualcuno in più. Mancano due difensori centrale, un centrocampista, due esterni ed un attaccante”

Poi ha proseguito parlando del mercato, soffermandosi anche su Kaio Jorge: “Cheddira dovrebbe arrivare oggi, è tutto fatto, bisogna dare l’ufficialità. Per Kaio Jorge, è un giocatore che ci interessa, ci piace, vediamo se riusciamo a portarlo a Frosinone. Non è facile perché è un giocatore importante, ma siamo fiduciosi perché siamo una squadra giovane, con un grande allenatore e un bel progetto”. Infine, su Di Francesco: “Perché è bravissimo”.

Foto: Instagram Juventus