Angelozzi conferma: “Per Ghedjemis siamo molto avanti, vicino alle firme. Huijsen e Zortea? Ne stiamo parlando”

Il ds del Frosinone, Angelozzi, ha parlato a Sky prima della gara contro la Lazio, confermando la trattativa quasi conclusa per Ghedjemis e le trattative per Huijsen e Zortea.

Queste le sue parole: “Huijsen e Zortea? Stiamo parlando con Juventus e Atalanta”. Mentre su Fares Ghedjemis del Rouen il dirigente ha dichiarato: “Con la squadra francese siamo molto avanti, manca pochissimo per firmare i contratti. Per gli altri due dobbiamo aspettare un pochino”.

Foto: sito Frosinone