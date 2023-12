Il Frosinone sta chiudendo un altro colpo per gli ultimi 30 metri. Ha sondato il Napoli per il ritorno di Zerbin, ma intanto dalla Francia arrivano altre conferme, dopo quelle dei giorni scorsi, per l’esterno offensivo Fares Ghedjemis, classe 2002, in forza al Rouen (Serie C francese). Trattativa in stato avanzato.

Foto: logo Frosinone