Angelozzi conferma: “Kaio Jorge ci piace molto. Dipende dalla Juve”

Il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, ha parlato a Radio Sportiva degli obiettivi di mercato del club ciociaro per completare l’organico a disposizione di Eusebio Di Francesco.

Parole in particolare su Kaio Jorge, attaccante della Juventus: “Sono arrivati Cerofolini dalla Fiorentina e Barrenechea dalla Juventus, piano piano cercheremo di soddisfare le esigenze dell’allenatore, della società e anche dei nostri tifosi che si sono abbonati in massa. Cheddira? Stiamo parlando, aspettiamo il Napoli. Poi speriamo di portarlo qui da noi, ci puntiamo. Vediamo se ci sono le condizioni. Kajo Jorge ci piace molto, ma non dipende solo da noi ovviamente, in questo caso c’è la Juve proprietaria del cartellino. Abbiamo tante idee e speriamo di concretizzarle. Dobbiamo prendere 3 o 4 giocatori” .

Angelozzi conferma la nostra esclusiva, quando vi abbiamo parlato di una apertura di Kaio Jorge al Frosinone. Notizia importante all’interno di un discorso avviato con la Juve e che porterà all’arrivo del centrocampista Enzo Barrenechea. Ma ora c’è la possibilità di chiudere anche Kaio Jorge, richiesto con insistenza dal Frosinone. L’apertura del brasiliano è importante, ora decide il club ciociaro che potrebbe affondare

Foto: Instagram Juve