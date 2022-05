Andreazzoli: “Che qualità Asllani. Ricci? Io allevo i giovani e qualcun altro se li gode. Parisi ha la positività del napoletano”

Nel corso dell’intervista rilasciata a “Il Foglio“, Aurelio Andreazzoli ha parlato dei talenti che ha allenato in questa stagione a Empoli: “Pinamonti? Un professionista serio. Non ha paura e ha dimostrato di esserci sempre con i suoi gol. È stato importante il confronto con Conte e i top player dell’Inter, ora non può che continuare a migliorare. Se sarà da Nazionale dovrà dirlo Mancini, per volare in una delle top quattro del nostro campionato, invece, dipenderà solo da lui.

Zurkowski? Se dovessi andare a uno scontro fisico con qualcuno, porterei lui. Viti? Ha un futuro importante davanti. Parisi? In lui c’è tutta la positività del napoletano. Bajrami ha i crismi per diventare un calciatore importante, così come Asllani, che ha grandi qualità: avrei dovuto dargli più minuti. Che rammarico per Samuele Ricci. I giovani hanno la testa dura, per farli evolvere non c’è altra via che dargli spazio in campo. Io li allevo e poi qualcun altro se li gode. Dispiace solo vedere che c’è chi li usa per consacrare se stesso e la propria carriera, mettendo i giovani calciatori in secondo piano“.

Foto: sito Empoli