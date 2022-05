Andreazzoli: “Le squadre di Spalletti giocano un calcio stupendo. Pinamonti? Non può che migliorare”

Diversi i temi toccati da Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ai microfoni de “Il Foglio“: “Non conta soltanto arrivare primo, ma anche raggiungere degli obiettivi. Prendo Spalletti: ha vinto in Russia, riportato il Napoli in Champions League dopo averlo fatto con l’Inter, trascinato in alto la Roma che per anni è stata la più bella d’Europa. Le sue squadre fanno un calcio stupendo, giocano per la porta avversaria e in questo lui ha saputo anticipare i tempi. Luciano è un giochista che ha tracciato un solco e, già per questo, risulta vincente.

Pinamonti? Un professionista serio. Non ha paura e ha dimostrato di esserci sempre con i suoi gol. È stato importante il confronto con Conte e i top player dell’Inter, ora non può che continuare a migliorare. Se sarà da Nazionale dovrà dirlo Mancini, per volare in una delle top quattro del nostro campionato, invece, dipenderà solo da lui“.

Foto: Twitter Empoli