Nel corso dell’assemblea dei soci della Juventus, Andrea Agnelli, dopo aver salutato l’ambiente bianconero, ha annunciato che “saluterà” tutte le società quotate della famiglia: quindi Exor e Stellantis. “È una decisione personale, è stata una mia richiesta, in totale accordo con John Elkann. La mia volontà è quella di affrontare il futuro in maniera libera e forte e di poter voltare pagina e aprire un nuovo capitolo della mia vita con la libertà di pensiero che altrimenti non avrei”.

E prosegue sulle riforme necessarie in questo sport: “Credo che il calcio europeo abbia bisogno di riforme strutturali per il futuro, altrimenti assisteremo al declino del calcio a favore della Premier League, che in pochi anni attrarrà tutto il talento europeo. È evidente che i governatori attuali non vogliono ascoltare preferendo mantenere la loro posizione di privilegio. Da questo punto di vista la speranza è che la Corte di Giustizia Europea definisca questo sport come industria. Le argomentazioni che sento, rispetto a questo, parlano della specificità dello sport, strutturata su base volontaria. Il fatturato del calcio è di 55 miliardi e occupa 700mila persone. A me sembra che l’articolo 165 del trattato UE sia da prendere seriamente in considerazione, auspico che questa sentenza possa aprire la strada a una gestione diversa”.

Foto: Twitter Juventus