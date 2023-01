Andrea Agnelli commosso pronuncia il suo ultimo discorso

All’Allianz Stadium va in scena l‘Assemblea degli Azionisti della Juventus per la nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione. Dopo il discorso di Nedved è il presidente uscente Andrea Agnelli a prendere la parola. Ha voluto innanzitutto soffermarsi su due gravi perdite che hanno colpito il mondo del calcio: “Prima di cominciare ci tenevo a ricordare due capitani della Juve che abbiamo perso negli ultimi giorni, Castano e Vialli. Vi chiedo di osservare un minuto di silenzio”.

Successivamente l’ormai ex presidente ha dichiarato: “Non posso e non voglio nascondere l’emozione che mi anima. Si chiude un capitolo della storia della Juventus”.

Foto: twitter juventus