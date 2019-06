Andersen allo scoperto: “Il Milan? È un grande club. E Giampaolo…”

Joachim Andersen sarà uno dei nomi più caldi in casa Samp per il mercato estivo (non a caso la società di Ferrero ha già ufficializzato Chabot). Il centrale danese classe ’96, come vi abbiamo raccontato, è un profilo che piace molto al Milan (ma non solo) e a Giampaolo (sempre più vicino alla panchina rossonera). Lo stesso difensore blucerchiato, intervenuto in patria ai microfoni di Ekstrabladet.dk, ha parlato così del suo futuro: “Giampaolo al Milan? Sono contento per lui ma anche dispiaciuto perché è stato un ottimo tecnico per me. Il sogno di andare al Milan con lui? Ora non posso rispondere, non so niente. So solo che il Milan è un grande club“, ha chiuso Andersen, che ha aperto la porta a un possibile trasferimento in rossonero.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria