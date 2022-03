Anche il Napoli a fianco dell’Ucraina: all’asta maglie celebrative autografate

È di poche ore fa la notizia di alcune maglie speciali prodotte dalla Reggiana il cui intento è venderle e destinare il ricavato a chi sta pagando i danni della guerra in Ucraina. A sostegno della popolazione, in particolare dei profughi che hanno lasciato il paese, si sta spendendo anche il Napoli che ha deciso di mettere in vendita le maglie gara “Maradona Game Special Edition” inizialmente destinate all’uso nella partita di domenica sera contro il Milan. Il ricavato delle divise, peraltro autografate dai calciatori partenopei, sarà devoluto in beneficenza a una onlus che si occupa proprio di accoglienza dei profughi. In virtù di ciò, il Napoli scenderà in campo con la consueta maglia azzurra. Nei prossimi giorni verrà resa nota la data dell’asta.

Foto: Twitter Napoli