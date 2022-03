Reggiana solidale con l’Ucraina: partita la vendita di maglie speciali

Anche in Serie C si guarda con apprensione a quello che sta succedendo nell’Europa dell’est con la guerra in Ucraina. In particolare è l’AC Reggiana che, colpita dalle sofferenze della popolazione ucraina ha dato luogo a un’iniziativa solidale. “In occasione della gara del campionato di Serie C AC Reggiana vs US Città di Pontedera, infatti, i calciatori delle due squadre faranno l’ingresso sul terreno di gioco indossando la t-shirt “REGIA FOR PEACE”, realizzata appositamente in segno di vicinanza alla grave emergenza umanitaria in corso in Ucraina. Le stesse magliette saranno in vendita nei vari settori dello stadio Città del Tricolore al costo di € 10,00; da martedì 8 marzo le t-shirt saranno in vendita anche presso il Reggiana Official Store presente sotto alla sede sociale (via Piccard, 13/B – Reggio Emilia). Il ricavo sarà devoluto a sostegno della popolazione ucraina, mediante la raccolta fondi organizzata dalla Regione Emilia-Romagna. «L’AC Reggiana è vicina alla popolazione ucraina che sta vivendo il dramma della guerra – afferma il presidente Carmelo Salerno – con questa iniziativa abbiamo voluto testimoniare la solidarietà del mondo granata; donando il ricavato della vendita delle t-shirt vogliamo dare un sostegno concreto, tramite la raccolta fondi promossa dalla Regione Emilia – Romagna», è quanto si legge in un post pubblicato su Instagram dal profilo ufficiale della società.