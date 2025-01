Anche Capuano conferma: “Lescano andrà all’Avellino”

Anche Ezio Capuano, allenatore del Trapani, ha confermato la nostra esclusiva delle ore 2,16 relativa alla cessione di Facundo Lescano all’Avellino. Queste le sue parole in merito alla trattativa: “Ringrazio il professionista serio per quello che ha fatto per questi colori. Facundo Lescano è uno dei giocatori prolifici e l’Avellino ha fatto bene a prenderlo e gli auguro il meglio. Il Trapani non è impazzito, Lescano ha manifestato a più riprese di voler andare via. Non era convinto e il presidente lo ha accontentato. Il Trapani non trattiene nessuno ed. Abbiamo fatto un mercato prospettico. Chi manifesta la volontà è giusto che vada via”.

FOTO: Sito Trapani