Ancelotti risponde ad Hazard: “Il rapporto non è freddo, non gioca perché c’è Vinicius”

Carlo Ancelotti risponde alla recenti dichiarazioni di Eden Hazard. L’attaccante belga ha dichiarato di non avere un rapporto con il tecnico italiano. Le parole dell’allenatore: “Il rapporto non è freddo. Hazard è stato molto onesto, non parliamo molto perché potrebbe essere una questione di carattere. La cosa più importante per me è che mi segui con rispetto, così come io rispetto lui. Non gioca perché ha molta concorrenza e un giocatore nella sua posizione che sta giocando molto bene, ovvero Vinicius”.

Foto: sito ufficiale Real Madrid