Hazard ammette: “Io e Ancelotti non ci parliamo”

Eden Hazard è sempre più fuori dai piani del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il belga, in blancos, non si è mai imposto ed è diventato un calciatore qualsiasi. Appena 296′ giocati in stagione, un bottino misero per un attaccante che nell’estate del 2019 è stato pagato oltre 100 milioni di euro. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno 2024, la separazione sembra ormai inevitabile. Alcune parole del trentaduenne alla tv belga RTBF sul rapporto con il tecnico italiano: “C’è rispetto tra me e Ancelotti. Ma non dico che ci parliamo, perché non lo facciamo. Ma ci sarà sempre rispetto. Devo avere rispetto per un uomo come Ancelotti. Per quello che rappresenta per il calcio e per quello che ha fatto nella sua carriera”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid