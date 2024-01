Ancelotti risponde a Laporta: “Lo sanno tutti qual è stato il problema del calcio negli ultimi vent’anni”

Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Las Palmas e ha commentato le parole di Laporta, presidente dei blraugrana, dopo le accuse di falsificazione del campionato in seguito agli episodi arbitrali a favore dei Blancos nella partita contro l’Almeria. Queste le parole del tecnico riportate da Marca: “Non amo entrare in queste polemiche, ma in questa settimana se ne è parlato molto. Tutti sanno cosa è successo in Il calcio spagnolo e c’è da sempre un problema. La Liga non è falsificata, la Polizia e la Procura stanno ancora indagando su cose successe vent’anni fa. È questo il problema del calcio spagnolo da 20 anni. Non bisogna deviare il tiro”.

Foto: Twitter Real Madrid