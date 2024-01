Laporta: “I fatti di Madrid hanno falsato il campionato”

Arriva come un tuono l’attacco di Joan Laporta, presidente del Barcellona, dopo quanto successo domenica in Real Madrid-Almeria, con Vinicius che si è visto convalidare il gol del 2-2 nonostante un tocco di spalla. Le parole del numero 1 blaugrana: “Come club dobbiamo agire. Sono un presidente che non si nasconde di fronte alle situazioni e penso di dover alzare la voce in questo caso perché vedo un’ingiustizia e bisogna denunciare, perché vogliamo che coloro che hanno la responsabilità di risolvere questo problema prendano misure e le decisioni per porvi rimedio. La competizione non può più essere falsata da decisioni come quelle di domenica scorsa al Bernabeu. E non si tratta solo di questa domenica: abbiamo analizzato la questione e i nostri avversari hanno già conquistato una serie di punti beneficiando di decisioni arbitrali favorevoli. Ma devo dire che noi siamo abituati a questo, ma continueremo a combattere affinché le cose cambino”.

Foto: Twitter Barcellona