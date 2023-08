Ancelotti: “Dobbiamo assimilare i nuovi meccanismi difensivi. In attacco abbiamo fatto bene”

Inizio di stagione non facile per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che dopo aver preso 3 gol dal Barcellona, ne subisce altrettanti dalla Juventus. A fine partita, inevitabilmente, il tecnico non può non parlare della fase difensiva della sua squadra: “Dobbiamo assimilare i nuovi meccanismi difensivi. L’utilizzo del rombo non ha aiutato la nostra difesa”. Se la fase difensiva non è piaciuta al tennis reggiano, lo stesso non si può dire della fase offensiva: “In attacco abbiamo fatto bene, mi ritengo soddisfatto della fase offensiva” ha dichiarato l’allenatore dei blancos.

Foto: sito Real Madrid