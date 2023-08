Kean-Weah-Vlahovic: 3-1 Juve, esame Real con buoni indizi

Secondo successo consecutivo per la Juventus nella tournée americana. I bianconeri, dopo aver battuto il Milan ai rigori, superano 3-1 il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Prova convincente quella dei ragazzi di Allegri, che ha mostrato progressi sul piano del gioco, costruendo molto di più rispetto a quanto fatto contro i rossoneri. I piemontesi partono subito forte e vanno in vantaggio già al primo minuto con Kean, mentre il raddoppio arriva al 20’ grazie alla prima rete in bianconero di Timothy Weah. Il Real, però, non ci sta e reagisce: prima Joselu e poi Vinicius sfiorano il gol, poi è lo stesso attaccante brasiliano a trovare la rete del 2-1 a 7 minuti dalla fine della prima frazione. Nel finale del secondo tempo Vlahovic trova la rete del definitivo 3-1.

Foto: sito Juventus