Amrabat allo United e Maxime Lopez alla Fiorentina: staffetta confermata!

Sofyan Amrabat al Manchester United e Maxime Lopez alla Fiorentina: staffetta confermata! Dopo una lunga rincorsa iniziata il 19 luglio – come vi avevamo raccontato -, il centrocampista marocchino corona il suo desiderio di giocare a Old Trafford. Infatti, ricordiamo che Amrabat ha rifiutato tutti i club che si erano fatti avanti per il suo ingaggio, aspettando i Red Devils. Una volontà che si è coronato in queste ultime ore di mercato. Operazione da 10 milioni di prestito ed entro maggio la squadra inglese avrà l’opzione di acquisto per il giocatore versando 20 milioni più altri 5 di bonus. Al suo posto, alla Fiorentina, andrà Maxime Lopez. Dopo i primi sondaggi del club viola del 25 giugno, questa mattina la svolta del club viola. La Fiorentina ha chiuso in prestito oneroso con diritto di riscatto, operazione da 10 milioni di euro complessivi (1 di prestito oneroso più 9 milioni per l’eventuale riscatto).

Foto: Instagram Maxime Lopez / Instagram Amrabat