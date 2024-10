Amorim: “Domani sarà tutto più chiaro, lo prometto”

Ruben Amorim è ancora l’allenatore dello Sporting e ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Estrela Amadora. Inevitabili le domande sull’approdo – come anticipato da The Athletic – al Manchester United: “Alla fine della partita sarà tutto più chiaro, ve lo prometto. In questo momento l’attenzione è sull’Estrela; se parliamo di altro adesso, destabilizzeremmo solo la squadra. La situazione è molto difficile. Non dico che c’è nervosismo, ma stanchezza sì. Quando ad un certo punto non sai più cosa dire diventa tutto più difficile. L’incertezza crea molte difficoltà e ho problemi di comunicazione come qualsiasi allenatore. Direi che l’intera situazione mi rende piuttosto nervoso e per fortuna sta per finire tutto. Il fatto di non riuscire ad essere così chiaro mi crea molte difficoltà. Siamo adulti e le cose a volte succedono. Vogliamo solo vincere questa partita, poi affronteremo questo problema”.

I calciatori sono delusi: “I rapporti sono molto buoni. Non c’è guerra, domani si chiarirà tutto. Non è nel mio stile né in quello del presidente, l’attenzione adesso è sulla partita. Sono sincero: il nervosismo e l’ansia per le novità sono normali, soprattutto in mezzo a una serie di partite complicate. Non c’è stata nessuna rivolta e non ho avuto bisogno che Morten Hjulmand trattenesse i suoi compagni. Mi conoscono così bene e li difenderò fino all’ultimo minuto”.

Foto: sito Sporting