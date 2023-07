Amdouni pista vera (di 3 giorni fa): ora la Lazio vuole stringere

La svolta è di tre giorni fa quando vi abbiamo svelato che Amdouni aveva staccato la concorrenza, malgrado tutto parlassero di Marcos Leonardo. Ieri si è aggregata anche “La Lazio Siamo noi” che ha ribadito la nostra anticipazione di martedì, confermando quanto avevamo svelato sullo specialista del Basilea. Gli altri hanno continuato a perdere tempo con mille nomi, addirittura anche André Silva, Sanabria e Castellanos, al punto da svaligiare quasi tutti gli almanacchi del calcio. Dopo la foto postata dal suo agente in compagnia di Lotito dopo un blitz nella Capitale, è palese che adesso la Lazio voglia stringere con il Basilea, presentando un’offerta che possa avere una base di 10 milioni più bonus. La richiesta era di circa 15 milioni più bonus, ci sono i margini per andare fino in fondo. La Lazio aveva mollato Marcos Leonardo da almeno tre-quattro giorni, proprio in coincidenza con la volontà di preparare l’affondo per Amdouni. In lista fino a lunedì scorso c’era stato anche Dovbyk del Dnipro, prima della sterzata verso la Svizzera, aspettando novità nelle prossime ore.

Foto: facebook Basilea