Esclusiva: Lazio, per l’attacco ora avanza Amdouni del Basilea

Capitolo attaccante Lazio, c’è qualche novità. I contatti con il Santos per Marcos Leonardo non hanno fin qui portato a uno sbocco: un po’ per la valutazione al rialzo del Santos, un po’ perché sulle sue caratteristiche (troppo uomo d’aria) è emersa qualche perplessità. Non lo togliamo dalla lista, ma oggi siamo in una fase di stand-by che potrebbe durare. Nella stessa lista c’è Dovbyk del Dnipro, ma nelle ultime ore sta prendendo consistenza la candidatura di Zeki Amdouni, classe 2000 del Basilea, recente protagonista in Conference League contro la Fiorentina. Piacciono le sue caratteristiche: non una classica prima punta, ma una specie di pivot alla Dzeko che partecipa alla manovra. Padre svizzero e madre tunisina, Amdouni ha altre richieste, ma sceglierebbe volentieri la Lazio anche per partecipare alla prossima Champions. Il profilo sta guadagnando posizione, la valutazione è di circa 12 milioni. Pista da seguire.

Foto: Facebook Basilea