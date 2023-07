Amdouni-Lazio, tre giorni fa la svolta. E ieri l’agente a Roma con Lotito

Profilo giovane e apprezzato: avevamo scritto così tre giorni fa, parlando di Zeki Amdouni, aggiungendo che la Lazio stesse avanzando sul classe 2000 del Basilea. Tutto questo nel bel mezzo delle proiezioni altrui sul nome di Marcos Leonardo che invece stava uscendo sempre più dai radar, per quella che è una scelta tecnica. A conferma di tutto ciò una foto postata dall’agente Milos Malenovic in compagnia di Claudio Lotito, una foto che potrebbe essere molto indicativa dopo quanto accaduto negli ultimi giorni. Amdouni, protagonista in Conference contro la Fiorentina, ha una valutazione tra i 10 e i 12 milioni: la Lazio l’ha messo nel mirino da tre giorni, conferme totali.

Tratta da profilo Instagram Milos Malenovic