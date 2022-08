Alvini su Felix Afena: “Ha bisogno di un percorso di maturazione. Spero diventi patrimonio della Cremonese”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro l’Inter, Alvini ha parlato anche di calciomercato e, in particolare, dell’ultimo arrivato in casa Cremonese, Felix Afena: “È un giovane che si mette a disposizione e ha bisogno di un percorso di maturazione, queste sono le aspettative. Lo cresceremo e aiuteremo a migliorarsi, sicuramente è un giocatore gradito e speriamo diventi patrimonio della società. Sul mercato sento dire a tutti che essendo aperto complica la gestione, ma in questo momento è così quindi io penso solo a lavorare sul campo”.

Foto: Sito Cremonese