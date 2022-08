Alvini applaude la Cremonese: “È stato fatto un mercato straordinario, non so cosa cambierà”

Nella conferenza stampa di presentazione di Roma-Cremonese, il tecnico Massimiliano Alvini ha parlato anche delle possibili trattative da concretizzare negli ultimi giorni di mercato: “Da quando siamo partiti penso poco al mercato, ci pensa la proprietà. Già è stato fatto un mercato straordinario, posso solo dire grazie per questo. Non so cosa cambierà da qui alla fine, penso solo alle partite che ci aspettano”.

Foto: Sito Cremonese