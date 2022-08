Mourinho: “Per la Cremonese tutti a disposizione, Matic e Wijnaldum stanno bene”

Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore della Roma ha parlato dei recuperi dei giocatori infortunati, rivelando di avere tutti a disposizione, tranne Darboe, per la sfida di domani: “Matic e Wijnaldum stanno bene, il primo molto bene e il secondo sta bene. A partire da ora abbiamo partite ogni 3-4 giorni, è un bel regalo giocare col Monza due giorni dopo la partita con la Juve. Questa è stata una settimana completa di lavoro, è importante per Gini che è arrivato dopo. Matic è arrivato come tutti e ha fatto un bel precampionato. Zalewski è stato malato, non si è allenato per due giorni, ma ieri sì ed è in perfette condizioni. Anche El Shaarawy è perfetto ora. Siamo tutti a posto, tranne Darboe. Vogliamo giocare bene, vincere e che la gente vada a casa felice”.

Foto: Mourinho Instagram