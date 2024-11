Alluvione a Valencia, in Spagna si gioca. I club: “Decisione senza senso”

LaLiga si è riunita per diverse ore mercoledì scorso per analizzare la situazione causata da DANA, la devastante alluvione che ha colpito Valencia e le zone limitrofe. Il Valencia è stata ovviamente la prima squadra a chiedere la sospensione della partita che si sarebbe giocata quest’oggi contro il Real Madrid, e lo stesso hanno fatto tutte le squadre coinvolte nel disastro. Le richieste sono state accolte favorevolmente dall’organo istituzionale. Non si può però dire lo stesso del resto delle partite, che invece si giocheranno come da calendario. Questa decisione ha innervosito allenatori e squadre, che nelle conferenze stampa si sono detti non concordi con la scelta. Uno tra tutti Hans Flick, che in vista del derby con l’Espanyol ha espresso il suo punto di vista. Ma secondo quanto appreso da AS, quella della suddetta delibera, non è una decisione scaturita dalla saturazione del calendario, ma è legato al tema della raccolta fondi per il sostegno alle vittime dell’alluvione. Se non si fosse giocato il turno, l’esposizione delle campagne di beneficenza sarebbe stata inferiore, come inferiori sarebbero stati i fondi raccolti. Inoltre, comprendendo la difficile situazione che stanno vivendo alcuni giocatori e allenatori che hanno familiari e amici nelle zone più colpite, i club e LaLiga assicurano che potranno chiedere il permesso alle loro squadre per qualunque tipo di necessità.

Foto: Instagram Valencia