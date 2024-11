Flick sulla scelta della Liga: “Forse avrei sospeso tutta la giornata”

Hans Flick ha parlato in conferenza stampa per presentare il derby contro l’Espanyol di domani pomeriggio. Il tecnico blaugrana si è soffermato sul tema della tragica alluvione di Valencia, e della decisione de LaLiga di giocare comunque la giornata, eccezion fatta per le 5 sfide che coinvolgevano le squadre colpite dal disastro. La decisione sarebbe legata alla raccolta fondi, che nel caso in cui il turno non si fosse giocato, sarebbe stata meno esposta. Qui di seguito le parole del tecnico.

“Non è facile prendere una decisione su cosa fare. È già successo tre anni fa in Germania . Noi sosteniamo tutte le persone colpite, ma è una questione che riguarda la Liga. Se avessi potuto prendere una decisione, forse avrei sospeso l’intera giornata, perché è una tragedia per il Valencia e per la Spagna tutta”.

Foto: Instagram Barcellona