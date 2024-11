Allenatore Roma: lo volevano per forza straniero. Ma serviva la normalità

Claudio Ranieri sarà il nuovo allenatore della Roma, confermando le proiezioni -chiarissime – di ieri sera. Eppure per due giorni di fila vi hanno raccontato che la Roma avrebbe preso uno straniero, cambiando rotta e spegnendo il satellite soltanto dinanzi all’evidenza dei fatti. Ieri avevano addirittura coinvolto Maurizio Sarri, creando non pochi problemi all’allenatore toscano: avevano raccontato che tramite il suo procuratore aveva dato disponibilità alla Roma quando non c’era stato alcun tipo di contatto, purissima invenzione. Ieri sera c’era stato l’allineamento dei pianeti e soprattutto dei famosi satelliti sul nome di Claudio Ranieri dopo che qualcuno lo aveva visto a Fiumicino imbarcarsi su un volo per Londra, anticamera di una svolta imminente. Non serviva uno straniero, non è un caso che prima di Ranieri fosse stato contattato Montella con chiare difficoltà – fin da subito – di liberarlo dalla Federazione turca, non soltanto per un problema di clausola. Serviva la normalità per ripristinare un minimo di ordine e appartenenza dentro una stagione fin qui fallimentare. Ranieri è la famosa normalità, gli allenatori stranieri teneteli nel cassetto: magari la prossima volta sarebbe meglio non dare messaggi sbagliati (e io pago…) per circa 48 ore, troppe.

Foto: Sito ufficiale Cagliari