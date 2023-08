Allegri: “Partita giocata a buon ritmo. Voglio tornare in Champions già nel 2024/25”

Massimiliano Allegri si è detto soddisfatto della prova offerta dalla sua Juventus contro il Real Madrid. Ora la squadra bianconera tornerà in Italia per preparai all’inizio del campionato: “La partita è stata giocata a un buon ritmo. Abbiamo giocato bene i primi 25 minuti aggredendo in avanti, poi è normale che loro abbiano preso il sopravvento. Noi però ci siamo difesi bene, potevamo fare meglio su alcune palle perse nel secondo tempo però sono contento” commenta Allegri. Poi l’allenatore bianconero si dà un obiettivo chiaro: “Voglio tornare in Champions già nel 2024/25. Purtroppo siamo fuori dalle coppe nonostante ci fossimo classificati terzi. Ma ora dobbiamo pensare di più al campionato”. Infine una battuta sugli americani protagonisti dell’azione che ha portato al 2-0, ovvero Weah e McKennie: “Weah era un po’ stanco, ma ha qualità e sarà utile alla squadra. Sono contento della prestazione di McKennie”.

Foto: Twitter Juventus