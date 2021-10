Allegri: “Non è stata una bella prestazione. Risultato ottimo”

Massimiliano Allegri ha parlato così a Prime Video dopo l’1-0 allo Zenit San Pietroburgo: “Ora abbiamo la possibilità di giocarci il passaggio del turno tra 15 giorni, però non è stata una bella prestazione, abbiamo sbagliato tecnicamente. Ora dobbiamo migliorare in fase di possesso, quando la palla arriva vicino all’area. Dobbiamo capire che dopo l’1-0 non possiamo prendere una punizione dai venti metri: è una prestazione giusta con un risultato ottimo”.

Foto: Twitter Juventus