Il Manchester United ribalta l’Atalanta: da 0-2 a 3-2! Kulusevski lancia la Juve: punteggio pieno nel girone

L’Atalanta vince sul campo del Manchester United: apre il gol di Pasalic al quarto d’ora, abile a mettere in rete il cross di Zappacosta. Al 29′ arriva anche il gol del raddoppio con Demiral sugli sviluppi di un calcio d’angolo: cross perfetto di Koopeminers, il centrale turco supera di testa De Gea. Il primo tempo finisce 2-0 per la Dea, grande chance per Fred e poi per Rashford nel finale, ma il suo destro non inquadra lo specchio. Demiral è costretto al cambio, la ripresa la gioca Lovato al suo posto. Il turco non correva bene nelle ultime fasi del primo tempo.

La squadra di Solskjaer alza il ritmo e Rashford accorcia le distanze al 53′, Ilicic sbaglia l’appoggio e Bruno Fernandes lancia il 10 verso la porta difesa da Musso: piatto sul secondo palo e gol.

Palo di McTominay al 58′, poi Musso salva su Ronaldo. Doppia chance nerazzurra con Zapata e Malinovskyi murati da un eccezionale De Gea. Al 75′ Maguire pareggia i conti con un destro potente.

Al minuto 81 Ronaldo completa la rimonta: cross perfetto di Shaw, CR7 anticipa Palomino e non lascia scampo al portiere argentino. Finisce 3-2 a Old Trafford, lo United vola in testa al girone F.

Alla Gazprom Arena di San Pietroburgo lo Zenit ospita la Juventus, la prima vera chance è dei russi con Claudinho: Bernardeschi sbaglia e regala palla a Malcom, bravo a servire il compagno. Poi il tiro del brasiliano viene deviato da Szczesny in tuffo. La prima frazione termina a reti bianche.

Nella ripresa bianconeri vicini al vantaggio con McKennie, bravo Kritsyuk a salvare sull’americano.

Poi ancora Claudinho pericoloso, Bonucci respinge il suo tentativo. Al minuto 71 Morata anticipa nettamente Chistyakov e calcia dalla distanza, pallone alto sulla traversa. La Juve la sblocca nel finale, Kulusevski all’86’ incorna sull’assist di De Sciglio e mette alle spalle di Kristyuk, totalmente dimenticato dalla difesa russa.

Bianconeri che vincono di misura e sono a punteggio pieno nel gruppo H.