Allegri sul mercato: “Le altre si sono rinforzate. Pogba? Mi fido di ciò che mi ha detto”

Al termine dell’amichevole in famiglia a Villar Perosa, Massimiliano Allegri ha parlato in zona mista. L’allenatore della Juventus, tra gli altri temi, si è espresso sulla decisione di Pogba di optare per una terapia conservativa e scongiurare l’operazione: “Se sono d’accordo? Non sono un medico, non lo so. Mi sono fidato di ciò che mi è stato detto. È stata presa una decisione e ci saranno queste cinque settimane conservative dove lui lavorerà e speriamo di averlo al più presto possibile”. Poi, invece, sul mercato: “Le altre si sono rinforzate molto. La Roma si è rinforzata molto, anche l’Inter. Inter, Roma e Milan sono più forti dello scorso anno e vincere il campionato sarà molto difficile. Ecco perché bisognerà lavorare molto e sarà una stagione differente perché in tre mesi si gioca un mini campionato e noi il passaggio in Champions“. “La Juve ogni anno deve competere per i massimi obiettivi, poi c’è la competitività e quest’anno sarà molto più alta dello scorso anno”, ha concluso Allegri.

Fonte: Twitter Juventus