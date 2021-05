Allegri-Juve come l’addio di Donnarumma al Milan: una sola pista, senza cambiare rotta

Da lunedì abbiamo messo Max Allegri in pole per la panchina della Juve. Avevamo titolato così: Pirlo sul filo, strafavorito Max a maggior ragione dopo l’addio di Paratici. Lo abbiamo confermato ieri, non siamo caduti nella trappola di fare una corsa a tre come altre fonti italiane ieri sera (addirittura il Real…): troppo comodo fare tre nomi. L’Inter ci ha provato ma è entrata in corsa troppo tardi. A parte tutto, la vicenda Allegri–Juve ricorda Donnarumma–Milan: una questione di coerenza, senza cambiare rotta. E di sicuro senza dire “saremmo sorpresi se Gigio andasse via a zero” quando era scritto proprio così, infatti ieri Maldini ha annunciato quanto vi stiamo raccontando da settembre. E vale la stessa cosa per Allegri, non si sarebbe potuto rimangiare la parola data, contratto pluriennale con un ingaggio da almeno 8-9 milioni a stagione più bonus. Max-Juve come l’addio di Donnarumma al Milan: una sola pista, senza cambiare rotta.

FOTO: Twitter Juve