Allegri: “Ci servirà da lezione, eravamo in controllo della partita”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il 2-2 della Dacia Arena contro l’Udinese: “Abbiamo fatto una buona gara, ma il calcio è anche questo. Succedono cose inaspettate, dovevamo fare un pochino meglio nel secondo tempo, ma eravamo in controllo del match. Non abbiamo saputo gestire l’imprevisto, dobbiamo imparare in fretta, ci servirà da lezione”.