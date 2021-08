Juve, clamoroso finale: erroraccio di Szczesny, annullato un gol a Ronaldo. E’ 2-2 a Udine

Inizia bene la Juve di Allegri che va al riposo in vantaggio 2-0 sul campo dell’Udinese. Il primo gol stagionale arriva dopo poco più di due minuti e lo firma il capitano Paulo Dybala. Azione sulla destra Bentancur mette il pallone in mezzo con l’argentino che di esterno firma il vantaggio bianconero. Il raddoppio della Juventus arriva al 23’ con un grande lancio di Dybala per Juan Cuadrado, sulla destra il colombiano supera Nuytinck e in diagonale supera Silvestri.

Nella ripresa cambia la storia, Pereyra accorcia le distanze su calcio di rigore al 51′, penalty causato dal fallo di Szczesny su Arslan. Morata colpisce il palo al 54′ per il mancato 1-3 bianconero.

Al 60′ entra Cristiano Ronaldo, partito dalla panchina. Lo stesso portiere polacco regala il pallone a Okaka che sul rimpallo consegna il gol del pari a Deulofeu al minuto 81. Nel finale i friulani sembrano avere più energie e sfiorano addirittura il colpaccio, ma il lungo recupero risveglia la Juve: prima Dybala con un sinistro a giro, poi Cristiano Ronaldo stacca più in alto di tutti e fa 3-2! Ma è fuorigioco, il VAR cancella il gol del portoghese e la gara termina 2-2 alla Dacia Arena.

Foto: Twitter Juventus