Allarme Svilar rientrato: ci sarà contro l’AZ Alkmaar

Nelle ultime ore si sarebbe diffusa la voce di un attacco influenzale che avrebbe colpito Svilar. Una notizia allarmante vista la mancanza di alternative per il match contro l’AZ Alkmaar che, però, è subito rientrata. Infatti, l’estremo difensore serbo sarà presente nella trasferta contro la compagine olandese. Nonostante ciò, se Mile fosse mancato la situazione sarebbe stata alquanto tragica. Ryan è al Lens, Gollini per ora è fuori dalla lista UEFA e Marin si trova in infermeria. Dunque, tutto sarebbe dovuto ricadere su Giorgio De Marzi, portiere classe 2007 di San Cesareo e secondo della primavera. Il club giallorosso avrebbe dovuto affidare un grande peso a un ragazzo giovanissimo che ancora deve compiere 17 anni. Ma questo, a meno di ulteriori novità, non succederà.

FOTO: Instagram Svilar