Le ultimissime sulle probabili formazioni di AZ Alkmaar-Roma

Domani alle 18.45 scenderanno in campo AZ Alkmaar e Roma per la settima giornata della fase a campionato di Europa League. Un solo cambio previsto per Ranieri rispetto alla squadra che ha battuto il Genoa nell’ultimo turno di campionato, con El Shaarawy al posto di Pellegrini sulla trequarti insieme a Dybala.

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe; Koopmeiners, Claise; Poku, Mijnans, Lahdo; Parrott. All.: Martens

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummles, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All.: Ranieri

Foto: Instagram Roma