Alla scoperta di Azmoun, il nuovo attaccante di Mourinho

Che Sardar Azmoun fosse interessato a trasferirsi nel campionato italiano era già chiaro dato che il suo entourage aveva avviato le procedure per trovare un accordo con il Milan. Finisce così che il calciatore in Italia ci verrà, ma sponda giallorossa.

Nato nel 1995 l’attaccante di nazionalità iraniana inizia la sua carriera calcistica proprio nel suo Paese natio. Dopo l’esperienza al Sepahan (che quell’anno vince il titolo iraniano), passa alla squadra russa del Rubin Kazan. E’ proprio in Russia che costruirà le sue massime fortune.

Nella Prem’er-Liga, gioca i primi due anni nel Rubin Kazan, trascorre quattro stagioni nel Rostov, per poi tornare a trascorrere altri due campionati giocando per il Rubin. Azmoun si trasferisce poi allo Zenit San Pietroburgo dove nel corso di quattro stagioni – tra febbraio 2019 e giugno 2022 – metterà a segno ben 62 reti in 104 incontri, toccando così l’apice della sua carriera, tanto da accaparrarsi il soprannome di “Messi iraniano”.

Le due successive stagioni trascorse in Germania nel Bayer Leverkusen, non danno i risultati sperati ed il feeling con Xabi Alonso non sembra essere dei migliori, così come quello con i gol, di gran lunga diminuiti rispetto al passato.

Azmoun è ora pronto a mettersi a disposizione di Mister Mourinho, con cui spera di rilanciarsi, ritrovando quella confidenza sottoporta che manca ormai da un po’.

Foto: Twitter Bayer