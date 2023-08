Dalla Germania: Milan, accordo con Azmoun e trattativa con il Bayer

Un’indicazione importante dalla Germania. Secondo quanto riporta la Bild, il Milan ha raggiunto in accordo con l’attaccante Sardar Azmoun e adesso è in trattativa con il Bayer Leverkusen per arrivare a un’intesa con lo specialista classe ‘95. Ulteriore conferma che Lorenzo Colombo sembra destinato a partire con Monza (soprattutto) e Cagliari che ci stanno provando seriamente. Su Azmoun c’é anche lo Zenit che vorrebbe riportare l’attaccante in Russia dopo averlo ceduto al Bayer un anno e mezzo fa. Foto: twitter-bayer