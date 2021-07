All. CSKA Mosca: “Vlasic vuole giocare ad un livello più alto. Siamo pronti all’addio ma costa tanto”

Nikola Vlasic, talento croato del CSKA Mosca, vuole lasciare il club per affrontare una nuova avventura ad un livello più alto. Il giocatore probabilmente sta pensando al mercato e al Milan. Il primo obiettivo dei rossoneri per sostituire Calhanoglu sarebbe proprio il croato classe ’97 e alcuni contatti ci sono stati già, come ha confermato lo stesso padre del giocatore.

Una ulteriore conferma sulla voglia di Vlasic di partire arriva dall’allenatore del CSKA, Aleksej Berezutski, ex calciatore del club che ha così parlato ai cabali ufficiali del club: “Qualsiasi allenatore è sempre in attesa di nuovi acquisti e sa che qualcuno può lasciare il club, questo è normale. Finché la finestra di mercato non è chiusa, tutto è possibile. Tutti conoscono la situazione di Vlasic. Nikola ha detto molte volte che vuole cambiare club e giocare a un livello più alto. E’ normale nel calcio e se lo merita. Lui e il suo entourage devono capire che nessuno lo lascerà partire gratis. Costa tanto. Ma ribadisco, il club è pronto a un suo addio”.

Foto: Twitter Euro 2020